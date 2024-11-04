Омичи задолжали по кредитам свыше 613 миллиардов рублей

Омскстат опубликовал данные о кредитах в Омской области за период с января по сентябрь 2024 года.
Только за август объём кредитов, предоставленных физическим лицам, юридическим лицам и ИП, составил 56,2 млрд рублей. Из них физическим лицам было выдано 28,9 млрд рублей, или 51,4%.
Задолженность по кредитам на 1 сентября 2024 года составляла 613,7 млрд рублей и увеличилась к соответствующему периоду 2023 года на 24,3%. Из них по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — на 42%, по физическим лицам — на 17,1%.
Кроме того, согласно отчёту, средняя зарплата омичей за период с января по август текущего года составила 61 444 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата увеличилась на 18,1%.