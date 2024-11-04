Омичи задолжали по кредитам свыше 613 миллиардов рублей

Задолженность по кредитам на 1 сентября 2024 года составляла 613,7 млрд рублей и увеличилась к соответствующему периоду 2023 года на 24,3%. Из них по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — на 42%, по физическим лицам — на 17,1%.