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Страховые выплаты клиентам в Беларуси в этом году уменьшились

За девять месяцев этого года уровень страховых выплат в Беларуси в общей сумме страховых взносов составил 55,3%. Это на 3,4% меньше, чем за аналогичный период 2023-го года, сообщает﻿ Минфин.

Источник: Yauheni Beladzed/CC0

Однако в денежном выражении показатель вырос в 2024-м на 103,6 млн рублей. В целом выплаты страхового возмещения составили около 1,07 млрд рублей.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов по сравнению с прошлым годом вырос на 0,4% и достиг 67,5%.

За девять месяцев года взносы страховых компаний по прямому страхованию и сострахованию достигли 1,9 млрд рублей. Это на 17,5% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

По добровольным видам страхования с начала года они составили 1,3 млрд рублей, что на 199,8 млн больше, чем за отчетный период 2023-го.

Страховые взносы по обязательным видам страхования достигли 627,1 млн рублей. Показатель на 86,9 млн больше, чем за девять месяцев 2023-го.