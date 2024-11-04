Страховые выплаты клиентам в Беларуси в этом году уменьшились

Однако в денежном выражении показатель вырос в 2024-м на 103,6 млн рублей. В целом выплаты страхового возмещения составили около 1,07 млрд рублей.
Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов по сравнению с прошлым годом вырос на 0,4% и достиг 67,5%.
За девять месяцев года взносы страховых компаний по прямому страхованию и сострахованию достигли 1,9 млрд рублей. Это на 17,5% больше, чем за аналогичный период 2023-го.
По добровольным видам страхования с начала года они составили 1,3 млрд рублей, что на 199,8 млн больше, чем за отчетный период 2023-го.
Страховые взносы по обязательным видам страхования достигли 627,1 млн рублей. Показатель на 86,9 млн больше, чем за девять месяцев 2023-го.