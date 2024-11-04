Минфин снова поднял цены на золото, серебро и платину

Цены на драгметаллы продолжают повышать. Если в сентябре грамм золота дорожал на 14,65 рубля, а в октябре уже на 15,33 рубля, то с 1 ноября прибавил 21,75 — с 267,18 до 288,93 рубля.
Серебро в октябре прибавило 19 копеек, а с 1 ноября еще 36 копеек — рост с 3,13 до 3,49 рубля.
Продолжает расти и цена за грамм платины. В октябре она прибавила 7,62 рубля, а в ноябре выросла еще на 4,65 — с 99,87 до 104,52 рубля.
Грамм иридия подорожал с 476,85 до 483,86 рубля, палладия — с 102,28 до 118,04 рубля. Немного подешевел только родий — с 491,73 до 491,42 рубля за грамм.