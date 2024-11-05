Нацбанк заметно поднял курс евро и повысил курс доллара на 5 ноября

В Национальном банке изменили курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 5 ноября 2024 года, понедельник. Так, курс евро и курс доллара увеличены, а курс российского рубля снижен.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 5 ноября, Нацбанк изменил курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3269 белорусского рубля, 1 евро — 3,6253 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4155 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на понедельник, 4 ноября, курсы доллара и евро подросли, а курс российского рубля стал легче в валютной корзине. Ощутимее всего при этом изменен курс европейской валюты.
В частности, на 5 ноября, вторник, курсы валют поменялись так: курс 1 доллара США прибавил 0,0066 белрубля, курс 1 евро увеличился на 0,0208 белрубля, а курс 100 российских рублей понизился на 0,0084 белрубля.
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