Bild: Volkswagen хочет отменить выплаты премий старейшим сотрудникам

Автоконцерн Volkswagen из Германии планирует отказаться от предоставления бонусов своим опытным сотрудникам в рамках стратегии по уменьшению затрат, об этом сообщает издание Bild со ссылкой на совет производственного коллектива концерна.
Компания была вынуждена в рамках уже объявленной программы по сокращению расходов прекратить начисление премий за многолетний труд. Подобные выплаты рассчитывались примерно для десяти тысяч работников, но теперь они утратят эту возможность, отмечает газета.
Согласно действующему соглашению, сотрудники Volkswagen, которые работают в компании 25 лет, получают премию эквивалентную в рамере 1,45 их месячной зарплаты, а за 35-летний стаж — 2,9 месячного оклада. При этом отмена таких премий может затронуть многих работников, которым до юбилейной даты осталось два года и меньше.
Председатель производственного совета VW Даниэла Кавалло отмечала, что компания планирует закрытие трех заводов на территории Германии в целях снижения затрат, что приведёт к значительным сокращениям персонала.
Ранее сообщалось, что Volkswagen планирует закрыть как минимум 3 завода в Германии в рамках борьбы с убытками. Под угрозой закрытия находится завод концерна в Оснабрюке, который недавно потерял дополнительный заказ от Porsche.