Bild: Volkswagen хочет отменить выплаты премий старейшим сотрудникам

Согласно действующему соглашению, сотрудники Volkswagen, которые работают в компании 25 лет, получают премию эквивалентную в рамере 1,45 их месячной зарплаты, а за 35-летний стаж — 2,9 месячного оклада. При этом отмена таких премий может затронуть многих работников, которым до юбилейной даты осталось два года и меньше.