Генсек ОПЕК: пик спроса на нефть не наступит из-за роста экономики

Спрос на нефть будет расти и в ближайшие годы, поскольку мировая экономика продолжает расти. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК аль-Гайс в ходе заседания энергетической конференции ADIPEC, сообщает ТАСС.
По его словам, несмотря на любые вызовы, перспективы мирового нефтяного рынка остаются оптимистичными. Эксперты считают, что мировой экономический рост не ослабевает.
В подтверждение своей позиции он привел пример динамичного роста экономики США и Китая, который к 2024 году увеличится на 2,8% и 5% соответственно, демонстрируя устойчивое развитие и изменение энергоресурсов.
Ранее страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) до конца декабря 2024 года.