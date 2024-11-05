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Генсек ОПЕК: пик спроса на нефть не наступит из-за роста экономики

Мировая экономика сталкивается с повсеместной стагнацией.
Источник: Аргументы и факты

Спрос на нефть будет расти и в ближайшие годы, поскольку мировая экономика продолжает расти. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК аль-Гайс в ходе заседания энергетической конференции ADIPEC, сообщает ТАСС.

По его словам, несмотря на любые вызовы, перспективы мирового нефтяного рынка остаются оптимистичными. Эксперты считают, что мировой экономический рост не ослабевает.

В подтверждение своей позиции он привел пример динамичного роста экономики США и Китая, который к 2024 году увеличится на 2,8% и 5% соответственно, демонстрируя устойчивое развитие и изменение энергоресурсов.

Ранее страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) до конца декабря 2024 года.