Останина заявила, что в РФ необходимо ввести прогрессивный маткапитал

Останина подчеркнула, что распространение программы материнского капитала на первенца затормозило появление второго и последующих детей в российских семьях.
«Потому что маткапитал в 90% случаев расходуется на приобретение жилья. Вот вложили денежки в жилье, получив сертификат на первого ребенка, а дальше уже сели и подумали: ипотеку платить надо, можем потянуть второго?» — сказала Останина.
Выход из ситуации, которую депутат назвала «непродуманным решением властей», она видит в установлении прогрессивной системы материнского капитала — с рождением каждого нового ребёнка размер выплат должен увеличиваться на 25%.
Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что маткапитал на первого ребёнка в следующем году вырастет на 46 тысяч рублей, до 677 тысяч рублей.