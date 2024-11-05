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Останина заявила, что в РФ необходимо ввести прогрессивный маткапитал

После пандемии 2020 года семьи всё чаще откладывают рождение второго ребёнка.

Источник: Аргументы и факты

В России следует установить прогрессивную систему материнского капитала, так как после пандемии 2020 года семьи всё чаще откладывают рождение второго ребёнка. Такое мнение высказала депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина в эфире радио «Говорит Москва».

Останина подчеркнула, что распространение программы материнского капитала на первенца затормозило появление второго и последующих детей в российских семьях.

«Потому что маткапитал в 90% случаев расходуется на приобретение жилья. Вот вложили денежки в жилье, получив сертификат на первого ребенка, а дальше уже сели и подумали: ипотеку платить надо, можем потянуть второго?» — сказала Останина.

Выход из ситуации, которую депутат назвала «непродуманным решением властей», она видит в установлении прогрессивной системы материнского капитала — с рождением каждого нового ребёнка размер выплат должен увеличиваться на 25%.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что маткапитал на первого ребёнка в следующем году вырастет на 46 тысяч рублей, до 677 тысяч рублей.