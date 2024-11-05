Экономист Балынин: на каждого россиянина приходится 500 монет и 50 банкнот

На каждого россиянина приходится практически 500 монет и более 50 банкнот, заявил aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
По состоянию на 1 октября 2024 года в обращении находится 8,25 млрд банкнот и 72,8 млрд монет.
«Мы получаем, что в расчете на душу населения приходится практически 500 монет и свыше 50 банкнот», — сказал Балынин.
Также экономист отметил, что россияне все чаще делают выбор в пользу безналичной оплаты. За первое полугодие 2024 года доля наличных денег в общей сумме денежной массы сократилась с 19,4 до 16,2%.
Ранее Балынин прокомментировал возможность прекращения чеканки мелких монет. Идею озвучил руководитель комитета Государственной думы по финансовым вопросам Анатолий Аксаков.