Эксперт предрек снижение цен на вторичке

«Собственники ждали, что спрос на вторичном рынке возрастет и не торопились снижать стоимость. Но этого не случилось: в целом покупательная активность этого года по сравнению с прошлым отстает на 18%… Ближе к новому году собственники осознают этот тренд и можно ожидать снижение цен на недвижимость до 10%», — рассказали эксперты агентству «Прайм».