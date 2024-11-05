Проект «легкое метро» запустят в следующем году во Владивостоке

Также эта система будет взаимосвязана с другой системой общественного транспорта через транспортно-пересадочные узлы, которые в этом случае появятся практически в каждом районе города, и будут примыкать к «легкому метро». Также появятся перехватывающие парковки. То есть у горожан будет возможность оставить свой автомобиль на обустроенной площадке и пересесть на общественный транспорт, разгрузив тем самым центр города«, — прокомментировал Кирилл Солгалов, член Союза архитекторов России, главный архитектор SPI Planning Group для корреспондента “КП”.