Проект «легкое метро» запустят в следующем году во Владивостоке

Мэр Владивостока Константин Шестаков анонсировал проект «легкого метро» в 2022 году. Оно позволит избавить горожан от пробок и улучшить доступность отдаленных районов дальневосточной столицы. Специалисты начнут воплощать свои идеи весной 2025 года, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Что такое «легкое метро»?
Конечно, о подземном транспорте никто не говорит: наш рельеф делает такую задачу трудноосуществимой и рискованной. Здесь идет речь о привычных и многими любимых электричках.
«Если очень просто, легкое метро — это городская электричка, которая будет курсировать на базе существующих в городе железнодорожных путей. Этот проект включен в мастер-план развития Владивостока» — объяснили в пресс-службе мэрии города.
Таким образом мастера вдохнут жизнь в недействующие ж/д-пути и создадут удобные маршруты. Попасть из любой точки Владивостока в пригород будет проще простого.
Что ждать от легкого метро?
В рамках проекта, до 2030 года планируется построить 18 новых остановочных пунктов в четыре этапа. Схема размещения остановок уже утверждена и направлена в ОАО «РЖД» для проработки технико-экономического обоснования.
«По предварительным прогнозам, пассажиропоток к 2030 году будет составлять порядка 200 тысяч пассажиров в сутки. То есть основная задача “легкого метро” — обеспечить полноценное беспрепятственное движение пассажиров в часы пик.
Также эта система будет взаимосвязана с другой системой общественного транспорта через транспортно-пересадочные узлы, которые в этом случае появятся практически в каждом районе города, и будут примыкать к «легкому метро». Также появятся перехватывающие парковки. То есть у горожан будет возможность оставить свой автомобиль на обустроенной площадке и пересесть на общественный транспорт, разгрузив тем самым центр города«, — прокомментировал Кирилл Солгалов, член Союза архитекторов России, главный архитектор SPI Planning Group для корреспондента “КП”.
Такие парковки планируется разместить на всех остановочных пунктах пригородного маршрута. Их расположение и количество мест будет зависеть от возможностей выделенных территорий. Власти Владивостока планируют приступить к первому этапу строительства весной 2025 года.
«В настоящее время рассматриваются порядка семи транспортно-пересадочных узлов на станциях Владивосток, Тихая, Первая Речка, Вторая Речка, Луговая, 3-я Рабочая, Улисс», — сообщают в пресс-службе администрации Владивостока.
Проект «легкого метро» уже вызвал интерес у жителей столицы Приморья. Многие с оптимизмом смотрят на перспективу улучшения транспортной ситуации в городе.
Вот список из 18 новых остановочных пунктов, которые планируется построить:
1-й этап:
Мыс Кунгасный: вблизи железнодорожного переезда;
Динамо: в районе улицы Фонтанная, 17.
2-й этап:
Казанский храм: в районе Нижнепортовой, 6а;
Школьная (Фадеева): в районе домов 12 и 14 по улицы Фадеева;
Тихая: в районе переулка Брестский, 1Б;
Заря: в районе улицы Кирова, 105 или Кирова, 93/1.
3-й этап:
3-я Рабочая: платформа для движения поездов в центр;
Малый Улисс: в районе улицы Катерная, 5;
Березовая: в районе улицы Тополевая, 30;
Приморская: в районе улицы Приморская, 8в;
Луговая-2: улица Спортивная, 6 и 9;
Окатовая: в районе улицы Коммунаров, 23;
Улисс (Большой Улисс): в районе трассы на улице Бархатная.
4-й этап:
Зеленый Бульвар: в районе улицы Зеленый Бульвар, 2;
Маяк: вблизи «Маяка Токаревского»;
Эгершельд: в районе улицы Сипягина, 18−20б;
Камская: в районе проспекта 100-летия Владивостоку, 12;
Иртышская: район Иртышская, 7.
Идею создать легкое метро Константин Шестаков анонсировал еще в сентябре 2022 года. Мэр Владивостока назвал этот проект одним из способов избавить горожан от бесконечных и надоевших пробок.
«В мастер-плане развития Владивостока предусмотрено поэтапное создание системы “легкого метро”. Это развитие существующей инфраструктуры с созданием дополнительных станций и путей, а также увеличение подвижного состава. В целом — это большая комплексная программа, которая рассчитана на большой срок», — добавил Кирилл Солгалов.