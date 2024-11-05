«Ъ»: россияне могут ожидать банковские вклады с доходностью до 30%

Банковские вклады в России будут становится все более выгодными. Такую информацию озвучили авторы газеты «Коммерсант» со ссылкой на рыночных аналитиков.
По данным издания, исторический рекорд будет достигнут к новогодним праздникам. Тогда вклады в некоторых финансовых организациях будут с доходностью 30% годовых.
Предполагается, что к январю ставка в 25% будет нормой для большинства банков. Это произойдет при повышении ключевой ставки до 23%.
Напомним, что на последнем заседании ЦБ России ставка была повышена до 21%. Центробанк начнет снижать ключевую не раньше лета 2024 года. Об этом свидетельствуют сразу несколько сигналов, основной из которых — данные самого ЦБ.