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«Ъ»: россияне могут ожидать банковские вклады с доходностью до 30%

Эксперты считают, что исторический рекорд по доходности вкладов будет побит в начале ноября.

Источник: Аргументы и факты

Банковские вклады в России будут становится все более выгодными. Такую информацию озвучили авторы газеты «Коммерсант» со ссылкой на рыночных аналитиков.

По данным издания, исторический рекорд будет достигнут к новогодним праздникам. Тогда вклады в некоторых финансовых организациях будут с доходностью 30% годовых.

Предполагается, что к январю ставка в 25% будет нормой для большинства банков. Это произойдет при повышении ключевой ставки до 23%.

Напомним, что на последнем заседании ЦБ России ставка была повышена до 21%. Центробанк начнет снижать ключевую не раньше лета 2024 года. Об этом свидетельствуют сразу несколько сигналов, основной из которых — данные самого ЦБ.