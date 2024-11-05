В Приморье увеличили тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей

В сравнении с тарифами 2021 года, стоимость эвакуации и часового хранения автомобилей существенно выросла.
Так, для транспортных средств категории А и М (мотоциклы и мопеды) тариф на эвакуацию поднялся с 1124 до 2553 рублей, а час хранения — с 17,62 до 36 рублей. Водители категории B и D (до 3,5 тонн) теперь платят 3987 рублей за эвакуацию и 71 рубль за хранение, что значительно больше, чем прежние 2295 и 35,25 рубля.
Транспортные средства категории D (свыше 3,5 тонн) и C столкнутся с ростом тарифа на эвакуацию с 4500 до 6855 рублей, а часовой тариф на хранение — с 70,49 до 142 рублей. Для негабаритных автомобилей рост оказался еще более заметным: эвакуация теперь стоит 9279 рублей против 6738 рублей в 2021 году, а хранение — 146 рублей вместо 105,74.