Ещё два авиарейса в Китай из Владивостока появятся до конца года

Владивосток до конца 2024 года откроет еще два авиарейса в Китай. Пассажиры смогут отправиться в Сиань и Чанчунь. Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта Владивосток, передает ТАСС. Первый рейс до Чанчуня стартует 19 ноября, а в Сиань — с 3 декабря.
Представители аэропорта отмечают, что в будущем количество направлений в Китай будет увеличено. В настоящее время прорабатываются варианты рейсов в такие города, как Шэньян, Бэйдайхэ, Циндао и Чэнду. Также запланировано увеличение частоты на уже существующих маршрутах в КНР, что, по мнению пресс-службы воздушной гавани, позволит удовлетворить растущий спрос на перелеты в Поднебесную.
Статистика показывает, что пассажиропоток во Владивостоке активно растет: за первые девять месяцев этого года он увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметен скачок на международных направлениях — здесь рост составил 149%, чему способствовало расширение сотрудничества с Китаем. С января по сентябрь аэропорт уже обслужил 312 тысяч человек, что стало новым показателем активности на зарубежных маршрутах.
Для повышения удобства пассажиров в начале ноября обновили международный сектор регистрации: теперь количество стоек увеличилось с восьми до четырнадцати. Это позволяет оформлять до 720 пассажиров в час, что особенно актуально при таком увеличении числа рейсов в Китай и другие страны.
Сегодня из аэропорта Владивостока вылеты осуществляются по 11 международным направлениям, среди которых преобладают рейсы в Китай и Таиланд.