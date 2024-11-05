Ещё два авиарейса в Китай из Владивостока появятся до конца года

Статистика показывает, что пассажиропоток во Владивостоке активно растет: за первые девять месяцев этого года он увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметен скачок на международных направлениях — здесь рост составил 149%, чему способствовало расширение сотрудничества с Китаем. С января по сентябрь аэропорт уже обслужил 312 тысяч человек, что стало новым показателем активности на зарубежных маршрутах.