Блокировать счета будут не сдавшим декларации казахстанцам

Прием деклараций в рамках третьего этапа всеобщего декларирования в Казахстане официально завершился 16 сентября. Напомним, что в нем приняли участие индивидуальные предприниматели, руководители, учредители юридических лиц и их супруги.
Граждане, которые впервые вошли в эту систему, должны были сдать «входную» декларацию об активах и обязательствах по форме 250, а остальные — декларацию о доходах и имуществе по форме 270. Всего, как сообщили в Комитете государственных доходов, в текущем году более 2 млн физических лиц представили свои первые декларации.
Однако есть и те, кто по какой-то причине этого не сделал. Всем им уже были направлены предупреждения.
«Налогоплательщикам, не представившим декларацию, направлены уведомления о непредставлении налоговой отчетности в срок, установленный налоговым законодательством», — сообщили в комитете.
После получения уведомления у граждан есть всего 30 дней, чтобы предоставить декларацию или пояснение. Нарушителей ждет блокировка банковских счетов.