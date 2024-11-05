Блокировать счета будут не сдавшим декларации казахстанцам

Граждане, которые впервые вошли в эту систему, должны были сдать «входную» декларацию об активах и обязательствах по форме 250, а остальные — декларацию о доходах и имуществе по форме 270. Всего, как сообщили в Комитете государственных доходов, в текущем году более 2 млн физических лиц представили свои первые декларации.