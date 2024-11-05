На севере Красноярского края завершилась навигация

21 октября из порта Дудинка ушли в навигацию 2024 года три теплохода Енисейского речного пароходства — «Капитан Лобастов», «Капитан Угрюмов» и «Леонид Головачев» с несамоходными баржами. 30 октября они пришли к месту зимовки в Подтесовский затон. Координировали последний рейс опытные капитаны-наставники Евгений Антонов и Анатолий Эрднеев.
«Из Дудинки суда ушли на 3−4 суток позже обычного, уже по льду. На Нижней и Подкаменной Тунгуске встала шуга, приходилось проходить перекаты Селивановский, Сумароковский старыми забытыми ходами, переформировав составы, чтобы их ширина при движении во льду была минимальной: часть барж брали на буксир, часть на толкание. После Туруханска пришло потепление, прекратилось ледообразование, и дальше никаких затруднений не встретилось на пути заключительного каравана», — рассказал Анатолий Эрднеев.
В настоящее время Енисейское речное пароходство ведет зачистку барж и их расстановку в затоны на зиму, а также готовит суда к межнавигационному ремонту.
Всего за навигацию 2024 года Таймырское районное управление зарегистрировало 1855 заходов судов, что на 9,6% больше прошлогоднего показателя. В порту обработано 957 судов, в том числе 107 самоходных сухогрузов, 486 судов песчаной линии и 56 единиц нефтеналивного флота.
Грузооборот самого северного филиала Енисейского речного пароходства составил 2 млн. 117 тыс. тонн, что соответствует показателям прошлого года. Было добыто и перевезено 1 млн. 100 тыс. тонн песка с Грибановского месторождения, обработано более 700 тыс. тонн генеральных грузов, 69 тыс. тонн нефтеналива, 24,5 тыс. тонн леса в плотах и 11 тыс. шт. контейнеров.
«В этом году увеличилось количество судов, работающих в Енисейском заливе. С каждым годом растёт грузооборот в такие северные пункты как Точино, Байкаловск, Усть-порт, Караул, Воронцово, бухта Север. Реализация инвестпроектов на севере края дает импульс развитию внутреннего водного транспорта. Для участия в них пароходство модернизирует буксиры-толкачи пополняет флот новыми баржами морского класса», — подчеркнул исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.
Специалисты Таймырского районного управления работают с судами не только в морском порту Дудинка, но и на притоках Енисея — реках Большая Хета, Курейка, Хантайка, а также в Енисейском заливе (с заходом в порт Диксон).