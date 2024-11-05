На севере Красноярского края завершилась навигация

«Из Дудинки суда ушли на 3−4 суток позже обычного, уже по льду. На Нижней и Подкаменной Тунгуске встала шуга, приходилось проходить перекаты Селивановский, Сумароковский старыми забытыми ходами, переформировав составы, чтобы их ширина при движении во льду была минимальной: часть барж брали на буксир, часть на толкание. После Туруханска пришло потепление, прекратилось ледообразование, и дальше никаких затруднений не встретилось на пути заключительного каравана», — рассказал Анатолий Эрднеев.