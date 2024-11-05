В Омской области завершили ремонт ещё одной дороги

На трассе Называевск — Исилькуль завершили ремонтные работы. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» дорогу отремонтировали на 69 — 70 км и 70 — 72 км в Исилькульском районе. Ранее дорожники завершили все работы на участке с 35 по37 км в границах Называевского района. Об этом сообщила пресс-служба правительства Омской области.