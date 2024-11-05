В Омске за 42 миллиона продают торговый комплекс

Торговый комплекс представляет собой кирпичную двухэтажную пристройку к многоэтажному жилому дому. Он находится на первой линии у дороги по улице Завертяева. В здании — кабинеты, торговые залы и подсобные помещения. Внутри проведён интернет, есть сигнализация, кондиционеры и приточно-вытяжная вентиляция. Рядом с ТК оборудована большая парковка.