Предприятия ЖКХ оказались самыми убыточными в Свердловской области

Согласно статистике, высокая доля убыточных предприятий в таких отраслях, как обеспечение электрической энергией, газом и паром (58,8%, убытки превысили 2 млрд рублей), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов (доля убыточных организаций — 48,6%, убытки на сумму 608 млн рублей). Также проблемы с финансами у заведений общепита и гостиниц. В Свердловской области 40% заведений общепита и средств размещения в регионе понесли убытки на общую сумму 67,4 млн рублей. Прибыль остальных 60% за указанный период составила 653,6 млн рублей.