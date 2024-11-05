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Предприятия ЖКХ оказались самыми убыточными в Свердловской области

Предприятия, работающие в сфере ЖКХ, вошли в число самых убыточных организаций в январе — августе 2024 года. Это следует из данных Свердловскстата.

Согласно статистике, высокая доля убыточных предприятий в таких отраслях, как обеспечение электрической энергией, газом и паром (58,8%, убытки превысили 2 млрд рублей), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов (доля убыточных организаций — 48,6%, убытки на сумму 608 млн рублей). Также проблемы с финансами у заведений общепита и гостиниц. В Свердловской области 40% заведений общепита и средств размещения в регионе понесли убытки на общую сумму 67,4 млн рублей. Прибыль остальных 60% за указанный период составила 653,6 млн рублей.

Наименьшие потери несут организации здравоохранения и социальных услуг. Здесь насчитали 83% прибыльных организаций с общим заработком, превышающим 1,5 млрд рублей. К числу успешных отнесены еще предприятия в сфере добычи полезных ископаемых, логистики, сельского и лесного хозяйства.

экономика