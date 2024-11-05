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Власти рассказали челябинцам о преимуществах транспортной карты

Власти рассказали челябинцам о преимуществах транспортной карты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, оплачивать проезд ТК можно в автобусах, трамваях и троллейбусах.

«У такого способа сразу несколько преимуществ: не нужно заботиться о наличных и сдаче; самый выгодный тариф — 34 рубля; в течение 60 минут бесплатно любое количество пересадок», — говорится в комментарии.

Для тех, кто совершает в месяц более 43 поездок, есть еще более выгодный вариант — это ежемесячная проездная карта. «Это та же самая транспортная карта, но при пополнении сразу на 1450 рублей она превращается в безлимитный проездной на три вида транспорта, действующий в течение 30 дней», — уточняют в Миндоре.

Приобрести транспортную карту можно в депо и на некоторых конечных, у кондукторов в автобусах.