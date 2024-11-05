Власти рассказали челябинцам о преимуществах транспортной карты

Для тех, кто совершает в месяц более 43 поездок, есть еще более выгодный вариант — это ежемесячная проездная карта. «Это та же самая транспортная карта, но при пополнении сразу на 1450 рублей она превращается в безлимитный проездной на три вида транспорта, действующий в течение 30 дней», — уточняют в Миндоре.