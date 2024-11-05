Мэрия Владивостока борется с нехваткой водителей автобусов через акцию «Приведи друга»

Нехватка водителей автобусов остается главной проблемой, которая приводит к перебоям в работе общественного транспорта Владивостока. Для ее решения власти города запустили кампанию и даже акцию «Приведи друга», когда шоферам, которые привели в коллектив нового водителя, доплачивают по 10 тысяч рублей. Об этом глава Владивостока Константин Шестаков рассказал на совещании по транспортной проблеме, состоявшемся при губернаторе Олеге Кожемяко 5 ноября. Руководитель региона напомнил муниципалам об их ответственности за решение кадрового вопроса, сообщает ИА PrimaMedia.
Как доложил Константин Шестаков, за прошедшие три недели во Владивостоке удалось трудоустроить 17 шоферов, еще девять проходят проверку. Для этого городские власти развернули целую кампанию по поиску и привлечению кадров, вплоть до акции «Приведи друга», когда действующему водителю доплачивают 10 тысяч рублей за то, что он привел в компанию еще одного шофера.
Отметим, что на протяжении последнего месяца муниципальное предприятие ВПОПАТ-1 публикует сообщения о поиске водителей и условиях работы на этой позиции.
На нехватку водителей жалуются и другие автотранспортные предприятия, обозначая ее в числе основных причин, из-за чего автобусы не выходят на линии. Еще один фактор, который озвучивало ранее управление транспорта, — массовые проверки водителей со стороны правоохранительных органов. Проблема существует не первый месяц. В апреле этого года управление транспорта фиксировало, что на маршруты не выходило 30% автобусов. Очередная волна жалоб пассажиров на проблемы с работой общественного транспорта прошла в начале сентября.
Говоря о кадровой проблеме на совещании, губернатор подчеркнул, что во многом ее решение зависит от работы местных властей.
«Мы даем субсидию на компенсацию разницы тарифа, чтобы перевозчик компенсировал затраты, в том числе и на зарплату водителям, повысил ее до конкурентной. И здесь главам нужно раскрыть тариф, посмотреть, сколько заложено на оплату работы водителей, какая им предложена зарплата. Все рычаги для оптимизации работы транспорта на местах есть, и даны они из краевого бюджета», — заявил Олег Кожемяко.
По оценке министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Игнатенко, в целом по краю ситуация с пассажирскими перевозками налаживается.
«Закуплено 77 новых автобусов, подбираются водители на них. На следующий год на транспортное обслуживание предусмотрено 600 млн рублей из краевого бюджета, плюс около 150 млн из муниципальных средств», — отметил глава ведомства.
Что касается Владивостока, что нехватка водительского состава названа главной проблемой, приводящей к перебоям в работе транспорта.