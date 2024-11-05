Мэрия Владивостока борется с нехваткой водителей автобусов через акцию «Приведи друга»

На нехватку водителей жалуются и другие автотранспортные предприятия, обозначая ее в числе основных причин, из-за чего автобусы не выходят на линии. Еще один фактор, который озвучивало ранее управление транспорта, — массовые проверки водителей со стороны правоохранительных органов. Проблема существует не первый месяц. В апреле этого года управление транспорта фиксировало, что на маршруты не выходило 30% автобусов. Очередная волна жалоб пассажиров на проблемы с работой общественного транспорта прошла в начале сентября.