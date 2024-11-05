В Омске закрылась сеть известных булочных

«СуперОмску» подтвердили в компании, что не работают все три филиала: по улицам 10 лет Октября, Лукашевича, а также проспекту Карла Маркса. Булочные открылись в 2009 году и полюбились омичам пирожками, тортами, хлебом, пирожными и другой сдобой.
Отметим, владельцем товарного знака «У Ганса» выступает ООО «Факел» предпринимателей Елены и Оксаны Руль. На момент публикации материала основанное в 2009 году юридическое лицо продолжает действовать. Заявленный вид деятельности компании — производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.
По данным ФНС, на конец 2023 года среднесписочная численность сотрудников предприятия составляла 32 человека. По итогам прошлого года заявлялся доход на порядка 29,6 млн рублей с расходом около 29 млн рублей и уплаченынми налогами на сумму чуть более 3,6 млн рублей.
Впрочем, не исключено, что компания сохранит профиль деятельности, но без кондитерских.