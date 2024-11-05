В Омске закрылась сеть известных булочных

«СуперОмску» подтвердили в компании, что не работают все три филиала: по улицам 10 лет Октября, Лукашевича, а также проспекту Карла Маркса. Булочные открылись в 2009 году и полюбились омичам пирожками, тортами, хлебом, пирожными и другой сдобой.