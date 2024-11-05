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Сергей Собянин рассказал о работе Московского авиационного центра

Для успешного выполнения работы специалисты авиацентра постоянно повышают квалификацию.

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В столице активную помощь в экстренных ситуациях жителям столицы оказывают экипажи воздушных судов. С начала 2024 года санитарные вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировали в городские больницы 308 пострадавших и соматических больных, а пожарная авиация участвовала в ликвидации 11 крупных возгораний. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Для успешного выполнения своей работы специалисты авиацентра постоянно повышают квалификацию. В 2022 году в нем открылся собственный учебный центр. Раньше сотрудникам приходилось выезжать в другие города, а теперь учиться можно без отрыва от основной работы», — написал мэр Москвы.

В первый год сотрудники могли обучаться по восьми образовательным программам, сегодня их уже 14. Главная задача обучения — подготовка универсальных специалистов, которые будут уверенно действовать в любых ситуациях.

Сейчас разрабатываются еще две программы, которые позволят обучать пилотов управлять и пожарными, и санитарными вертолетами.

В этом году обучение прошли уже более 150 человек. Среди них спасатели, пилоты, бортмеханики, штурманы, инженеры и техники.

Собянин Сергей