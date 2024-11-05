Сергей Собянин рассказал о работе Московского авиационного центра

«Для успешного выполнения своей работы специалисты авиацентра постоянно повышают квалификацию. В 2022 году в нем открылся собственный учебный центр. Раньше сотрудникам приходилось выезжать в другие города, а теперь учиться можно без отрыва от основной работы», — написал мэр Москвы.