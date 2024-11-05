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В Самарской области к концу лета 2024 средняя зарплата достигла 64 тысяч рублей

Самарастат опубликовал данные о средних доходах жителей за первые восемь месяцев 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области обнародовали данные о доходах населения. За первые восемь месяцев 2024 года среднемесячная начисленная зарплата местного жителя составила 64 949 рублей, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В августе 2024 года среднемесячная зарплата работников организаций в регионе составила 64 282 рубля. По сравнению с июлем 2024 года она снизилась на 5,5%, однако в сравнении с августом 2023 года увеличилась на 15,8%», — говорится в отчете Самарастата.

Наибольшие доходы в последний месяц лета 2024 года получили работники в сферах добычи полезных ископаемых — 104 885 рублей, а также в финансовой и страховой отрасли — 97 620 рублей и в области информации и связи — 87 437 рублей.

Меньше всего заработали сотрудники в отраслях «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» — 33 780 рублей и «образование» — 36 180 рублей.