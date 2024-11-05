В Самарской области к концу лета 2024 средняя зарплата достигла 64 тысяч рублей

«В августе 2024 года среднемесячная зарплата работников организаций в регионе составила 64 282 рубля. По сравнению с июлем 2024 года она снизилась на 5,5%, однако в сравнении с августом 2023 года увеличилась на 15,8%», — говорится в отчете Самарастата.