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В Хабаровске закрылась международная грузовая навигация

Пограничный пункт пропуска Покровка — Жаохэ продолжит работу до конца недели.

Хабаровский филиал Росгранстроя уведомил, что сегодня завершилась международная навигация в торговом порту краевой столицы. Соответственно до весны закрывается и грузовой пункт пропуска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Из регионального порта суда ходили в основном в Фуюань и Тунцзян. Пассажирское направление Хабаровск — Фуюань закрылось еще раньше — 18 октября. Второй пограничный переход из Хабаровского края в Жаохэ будет работать до субботы 9 ноября.

Фуюаньское направление возобновит сою работу ориентировочно в конце апреля — начале мая, когда начнется навигация на Амуре, связь с Жаохэ восстановят к концу декабря, когда через реку Уссури наведут понтонную переправу.