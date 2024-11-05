В Хабаровске закрылась международная грузовая навигация

Из регионального порта суда ходили в основном в Фуюань и Тунцзян. Пассажирское направление Хабаровск — Фуюань закрылось еще раньше — 18 октября. Второй пограничный переход из Хабаровского края в Жаохэ будет работать до субботы 9 ноября.