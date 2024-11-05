Названа средняя зарплата в Башкирии

В августе 2024 года средняя заработная плата достигла в регионе 66 754 рубля, что 17,1 процента больше, чем в августе 2023-го. При этом реальная начисленная зарплата увеличилась на 9 и 7,6 процента соответственно.
Как сообщал ранее «Башинформ», среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих за период определяется исходя из начисленного фонда заработной платы работников, деленного на среднесписочную численность работающих и на количество месяцев в периоде.
Начисленная зарплата включает налоги и удержания с работника. Социальные пособия, получаемые работающими из государственных и негосударственных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную зарплату.
Индекс реальной заработной платы рассчитывается для характеристики изменения покупательной способности заработной платы в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги. Исчисляется делением индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен.