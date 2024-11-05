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Топ-5 районов Беларуси с самыми большими зарплатами

Самым высокооплачиваемым районом Беларуси является Минский, что ожидаемо. Там средняя номинальная начисленная зарплата в сентябре составила 2911,2 рублей. Это почти на 600 рублей больше, чем в среднем по стране. Myfin подсчитал, какие районы лидируют по размеру зарплат.

Источник: AP 2024

Самая высокая средняя зарплата по стране в сентябре была в Минске — 3058,3 рубля. По темпам роста доходов населения столица Беларуси, кстати, является в этом году лидером в ЕАЭС.

В Беларуси в сентябре средняя заработная плата в Беларуси до вычета налогов составила 2313,9 рубля.

Но, оказывается, у нас есть районы, где уровень доходов населения выше среднего по стране и ненамного ниже, чем в столице. Второе место после Минского по размеру средней зарплаты занял Островецкий район — 2811,8 рубля, а третье — Солигорский — 2798,9 рубля.

В топ-5 также вошли: Речицкий район Гомельской области — 2611 рублей и Дзержинский район Минской области — 2523,6 рубля.