Топ-5 районов Беларуси с самыми большими зарплатами

Но, оказывается, у нас есть районы, где уровень доходов населения выше среднего по стране и ненамного ниже, чем в столице. Второе место после Минского по размеру средней зарплаты занял Островецкий район — 2811,8 рубля, а третье — Солигорский — 2798,9 рубля.