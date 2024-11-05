Топ-5 районов Беларуси с самыми большими зарплатами

Самая высокая средняя зарплата по стране в сентябре была в Минске — 3058,3 рубля. По темпам роста доходов населения столица Беларуси, кстати, является в этом году лидером в ЕАЭС.
В Беларуси в сентябре средняя заработная плата в Беларуси до вычета налогов составила 2313,9 рубля.
Но, оказывается, у нас есть районы, где уровень доходов населения выше среднего по стране и ненамного ниже, чем в столице. Второе место после Минского по размеру средней зарплаты занял Островецкий район — 2811,8 рубля, а третье — Солигорский — 2798,9 рубля.
В топ-5 также вошли: Речицкий район Гомельской области — 2611 рублей и Дзержинский район Минской области — 2523,6 рубля.