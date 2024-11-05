В Казахстане упростили процедуру банкротства граждан

АСТАНА, 5 ноя — Sputnik. Более 17,8 тысячи граждан признаны банкротами, заявил зампред комитета госдоходов Сеилжан Ахметов.
Представитель Минфина подробно рассказал об изменениях в процедурах банкротства. Теперь, гражданину не нужно подтверждать документами, что он пытался решить проблемы с кредитором самостоятельно.
«Теперь все финансовые организации будут обязаны направлять в кредитные бюро сведения о проведенном урегулировании», — сказал Сеилжан Ахметов.
С начала года на процедуру банкротства подали более 131 тысячи заявлений. Но лишь 6,6 тысячи заявлений из них рассматривают в комитете госдоходов. А 96 тысячам отказано. Среди причин отказа отказа:
- отсутствие просрочки 12 месяцев;
- отсутствие кредитора в списке финансовых организаций,
- подпадающих под внесудебное банкротство;
- наличие имущества;
- превышение порога задолженности в сумме 1600 МРП (Месячный расчетный показатель, в 2024 году составляет 3 692 тенге — 7,55 доллара).
Банкротами признаны 17,8 тысячи граждан, чья общая сумма невыплаченных долгов составила 54 миллиарда тенге.