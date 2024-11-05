Казахстан вводит упрощенный режим перевозок

АСТАНА, 5 ноя — Sputnik. Масштабный транзитный проект предполагает упрощение грузоперевозок и включение в карту маршрута России и Белоруссии, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
«Представители Республики Казахстан презентовали проект “Бесшовный транзит” по упрощению грузоперевозок в регионе Центральной Азии, Транскаспийского маршрута и стран Закавказья, который запущен в мае этого года по маршруту Китай — Казахстан — Узбекистан (Южный транспортный коридор)», — указывается в сообщении.
Проект позволяет в автоматическом режиме осуществлять администрирование контейнерных перевозок железнодорожным транспортом по маршрутам из Китая в Центральную Азию и Европу через пункт пропуска Алтынколь на казахстанско-китайской границе. Он реализуется при участии Комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана и национальной компании «Казахстан темир жолы» (Казахстанские железные дороги).
«В первом квартале 2025 года проект планируется запустить по маршруту Китай — Казахстан — Россия — Белоруссия (Северный транспортный коридор). Участники заседания высказали пожелание разработчикам цифровой платформы провести оценку возможности масштабирования проекта на автомобильные перевозки в рамках ЕАЭС», — сообщила пресс-служба ЕЭК.
На заседании также были рассмотрены вопросы гармонизации законодательства стран ЕАЭС в области гражданской авиации, инфраструктурного развития, участия государств-членов в многосторонних соглашениях о перевозках по международным транспортным коридорам, возможности участия третьих стран в реализации приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта стран «пятерки».
Члены Консультативного комитета также обсудили важность исполнения «дорожной карты» по реализации основных направлений и этапов скоординированной (согласованной) транспортной политики в ЕАЭС на 2024−2026 годы. Министр ЕЭК отметил, что по поручению глав правительств государствам-членам и Комиссии необходимо до 1 февраля следующего года провести согласование дополнительных мероприятий «дорожной карты».