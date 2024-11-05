Казахстан вводит упрощенный режим перевозок

Проект позволяет в автоматическом режиме осуществлять администрирование контейнерных перевозок железнодорожным транспортом по маршрутам из Китая в Центральную Азию и Европу через пункт пропуска Алтынколь на казахстанско-китайской границе. Он реализуется при участии Комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана и национальной компании «Казахстан темир жолы» (Казахстанские железные дороги).