В Новосибирске банкротят подрядчика строительства парка «Каменка»

Между тем, еще в декабре 2021 года был заключен двухгодичный контракт на проведение работ по благоустройству парка в пойме реки Каменка между МАУ «Дирекция городских парков» и ООО «ПСК “Развитие”. В рамках этого соглашения предусматривалось выполнение первого этапа работ на площади благоустройства 13,4 гектара, которые необходимо было завершить в октябре 2023 года.