В Новосибирске банкротят подрядчика строительства парка «Каменка»

С заявлением о признании ООО «Производственно-строительная корпорация “Развитие” банкротом обратился крупный поставщик оборудования из Санкт-Петербурга — “ТД “Электротехмонтаж” из-за долга на сумму 42,3 миллиона рублей. Сегодня, 5 ноября, суд рассмотрел иск и ввел в отношении новосибирской компании наблюдение.
Между тем, еще в декабре 2021 года был заключен двухгодичный контракт на проведение работ по благоустройству парка в пойме реки Каменка между МАУ «Дирекция городских парков» и ООО «ПСК “Развитие”. В рамках этого соглашения предусматривалось выполнение первого этапа работ на площади благоустройства 13,4 гектара, которые необходимо было завершить в октябре 2023 года.
Однако подрядчик с задачей не справился. Срок открытия первого ландшафтного парка в России сначала перенесли на 2024 год, а потом на 2025-й. Этим летом мэрия Новосибирска решила разорвать контракт с ООО «ПСК “Развитие”, а территорию недостроенного парка взяли под охрану.
В сентябре МАУ «Дирекция городских парков» потребовало взыскать с подрядчика 17,6 миллиона рублей. Однако месяц назад арбитраж «завернул» иск, поскольку муниципальное учреждение не смогло оплатить госпошлину, которая должна была составить порядка 500 тысяч рублей. Представители структурного подразделения мэрии просили о рассрочке, но суд им отказал.
Иван ЛУДНОВ.