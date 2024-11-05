Александр Галкин ознакомился с ходом строительства жилья для переселенцев

В Черемхово продолжается строительство 17 тыс. кв. метров нового жилья. На трех строительных площадках возводят семь блок-секций на 317 квартир. Две блок-секции на улице Орджоникидзе готовы на 62%, выполняются работы по благоустройству территории. Готовность двух блок-секций на улице Шевченко составляет 85%. Здесь завершены кровельные работы, ведутся работы по устройству оконных блоков. Блок-секция на 47 квартир на улице Белинского готова на 27%, выполняется армирование и монтаж опалубки стен пятого этажа.