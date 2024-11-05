Александр Галкин ознакомился с ходом строительства жилья для переселенцев

По программе переселения граждан из аварийного жилья в этих городах продолжается строительство 17 блок-секций общей площадью 35 тыс. кв. метров для 1424 человек, сообщат пресс-служба Правительства региона.
В Нижнеудинске возводят четыре жилых блок-секции на 125 квартир в микрорайоне Восточный. Процент строительной готовности блок-секций составляет от 65 до 95%. Также в микрорайоне завершен первый этап строительства улично-дорожной сети, выполнена укладка асфальта.
В Черемхово продолжается строительство 17 тыс. кв. метров нового жилья. На трех строительных площадках возводят семь блок-секций на 317 квартир. Две блок-секции на улице Орджоникидзе готовы на 62%, выполняются работы по благоустройству территории. Готовность двух блок-секций на улице Шевченко составляет 85%. Здесь завершены кровельные работы, ведутся работы по устройству оконных блоков. Блок-секция на 47 квартир на улице Белинского готова на 27%, выполняется армирование и монтаж опалубки стен пятого этажа.
В Зиме ведется строительство пяти блок-секций на улицах Клименко, Ярославского и Краснопартизанской. Общая площадь строящихся помещений составляет более 11,2 тыс. квадратных метров. На улице Ярославского три блок-секции готовы на 75%. На улице Клименко многоквартирный дом на 68 квартир завершен на 81%. Работы по строительству блок-секции на 80 квартир на Краснопартизанской выполнены на 15%.
В Усолье-Сибирском в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) строится 24-квартирная блок-секция в квартале Северный. Здесь завершено благоустройство территории. Внутри помещений ведется чистовая отделка.
«Работы на всех объектах идут динамично. Большую часть блок-секций планируем ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Совместно с представителями подрядных организаций определены первоочередные задачи для завершения всех строек в срок. Сейчас важно сосредоточить усилия на завершении благоустройства прилегающих территорий. Подрядчикам, которые планируют ввести дома до конца года, необходимо завершить эти работы с учетом наступления минусовых температур», — подчеркнул Александр Галкин.
По результатам рабочей поездки подрядным организациям были даны рекомендации по оптимизации выполняемых работ.