Депутаты городской думы взялись за решение транспортных проблем Иркутска-II

Депутаты думы Иркутска Алексей Савельев, Артур Бектемиров и Павел Кудеев провели встречу с руководителем МУП «Иркутскавтотранс» Алексеем Колмаковым, водителями и представителями администрации для обсуждения проблем общественного транспорта в микрорайоне Иркутск-II. Встреча была организована в ответ на многочисленные обращения местных жителей, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу думы города.
На встрече обсуждался ряд вопросов, включая график движения автобусов, маршруты и состояние автопарка.
«Еще просьбой нашей команды стало изменение расписания движения маршрута так, чтобы сотрудники Иркутского авиационного завода по окончании смены могли без труда отправиться домой, в том числе на общественном транспорте, что весьма удобно для жителей отдаленных территорий, так как общественный транспорт на улице Трактовой имеет преимущество в виде выделенной полосы», — отметил Артур Бектемиров.
Одной из ключевых проблем, поднятых на встрече, стало несоблюдение некоторыми водителями полного маршрута. Павел Кудеев сообщил, что директор МУП «Иркутскавтотранс» Алексей Колмаков согласился с необходимостью проезжать маршрут до конца, независимо от количества пассажиров.
Также обсуждались вопросы кадрового обеспечения и улучшения условий работы водителей. Алексей Колмаков пояснил, что нужно благоустроить место для отдыха водителей. В настоящее время на этом участке в дождь начинается слякоть, лужи, нет освещения. В итоге будет сделан проект на выполнение необходимых работ, включая водоотведение.
Депутаты также затронули вопрос обновления автопарка. Алексей Савельев предложил разработать план по регулярной закупке новых автобусов начиная с 2026 года, чтобы поддерживать автопарк в удовлетворительном состоянии и потенциально увеличивать количество транспортных средств на маршрутах.