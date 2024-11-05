Депутаты городской думы взялись за решение транспортных проблем Иркутска-II

Также обсуждались вопросы кадрового обеспечения и улучшения условий работы водителей. Алексей Колмаков пояснил, что нужно благоустроить место для отдыха водителей. В настоящее время на этом участке в дождь начинается слякоть, лужи, нет освещения. В итоге будет сделан проект на выполнение необходимых работ, включая водоотведение.