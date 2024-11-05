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Под Первоуральском хотят построить еще один мусорный полигон

Рядом с Первоуральском планируют построить мусорный полигон.

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщил депутат Дмитрий Хайман.

— На ближайшем заседании думы по инициативе администрации Первоуральска будет рассмотрен вопрос выделения средств из бюджета городского округа на разработку проектно-сметной документации мусорного полигона. Но возникает вопрос о целесообразности, — рассказал политик.

На данный момент на территории Первоуральского городского округа действуют три полигона. Заявленная стоимость проекта составляет 25 миллионов рублей. Сумма пока не окончательна.

Неизвестно, как к этой инициативе отнесутся местные жители. Также не установлено влияние полигона на экологию. Предлагается создать инициативную группу из депутатов, чтобы обсудить вопрос целесообразности проекта.

ЖКХ