Под Первоуральском хотят построить еще один мусорный полигон

Об этом сообщил депутат Дмитрий Хайман.
— На ближайшем заседании думы по инициативе администрации Первоуральска будет рассмотрен вопрос выделения средств из бюджета городского округа на разработку проектно-сметной документации мусорного полигона. Но возникает вопрос о целесообразности, — рассказал политик.
На данный момент на территории Первоуральского городского округа действуют три полигона. Заявленная стоимость проекта составляет 25 миллионов рублей. Сумма пока не окончательна.
Неизвестно, как к этой инициативе отнесутся местные жители. Также не установлено влияние полигона на экологию. Предлагается создать инициативную группу из депутатов, чтобы обсудить вопрос целесообразности проекта.