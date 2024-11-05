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Нижегородские власти выделят на строительство детской поликлиники в Сормове 108 млн рублей

Правительство Нижегородской области планирует выделить 108 млн рублей на строительство детской поликлиники в Сормовском районе Нижнего Новгорода в 2025 году.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщается в проекте адресной инвестиционной программы региона на 2023−2025 годы. Поликлиника будет работать при детской городской больнице № 17. Медучреждение будет рассчитано на 500 человек за смену.

«В следующем году на строительство здания поликлиники планируется направить из регионального бюджета 108,6 млн рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, новую поликлинику построят в Советском районе за 700 млн рублей. Также ранее сообщалось, что онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах в Нижнем Новгороде к 2029 году.

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медицина