Торговцы никак не угомонятся: прокуратуре снова пришлось разгонять стихийный авторынок на улице Адмирала Смирнова во Владивостоке

Очевидно, предприниматели подумали, что от них отстали, поэтому через пару дней вернулись на излюбленное место, обустроив на этот раз офис в автомобиле и даже протянув к нему электричество. К нему даже протянули электричество. Но сотрудники прокуратуры не потеряли бдительность — они нагрянули на рынок в сопровождении полиции и представителей мэрии.