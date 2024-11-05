Торговцы никак не угомонятся: прокуратуре снова пришлось разгонять стихийный авторынок на улице Адмирала Смирнова во Владивостоке

Несколько дней назад во Владивостоке по решению прокуратуры был ликвидирован стихийный авторынок, но торговцы не успокоились и вернулись прежнее место. Администрации города, прокуратуре и полиции пришлось объединить усилия, чтобы освободить незаконно занятую территорию. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Стихийный авторынок появился на улице Адмирала Смирнова в районе Снеговая Падь Владивостока усилиями предприимчивых торговцев. Они заняли придомовую территорию и разместили на ней офис-будку и автомобили для продажи.
Жителям близлежащих домов такое соседство не понравилось, и они пожаловались в надзорные органы. Прокуратура к горожанам прислушалась, и на прошлой неделе придомовую территорию освободили и от временных построек, и от машин.
Очевидно, предприниматели подумали, что от них отстали, поэтому через пару дней вернулись на излюбленное место, обустроив на этот раз офис в автомобиле и даже протянув к нему электричество. К нему даже протянули электричество. Но сотрудники прокуратуры не потеряли бдительность — они нагрянули на рынок в сопровождении полиции и представителей мэрии.
Автомобили со стоянки эвакуировали, а в отношении торговцев организовали доследственную проверку по статье 330 «Самоуправство» УК РФ. Нарушителям по этой статье может грозить штраф, исправительные работы или арест до шести месяцев.