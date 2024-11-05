Цены на новогодние ели могут вырасти до 20% в Новосибирске

Новогодние живые ели могут подорожать до 20% в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды 5 ноября.
По данным министерства, в 2024 году метр новогоднего дерева сибирякам может обойтись до 1,5 тысяч рублей. При этом дефицита на рынке не будет, всем елей хватит.
— Увеличение стоимости новогодней ели связано с повышением стоимости расходных материалов (горюче-смазочных материалов, бензина, масла). Так что, просим всех не переживать если цены действительно вырастут на 10−20%, — сообщил и.о замминистра природных ресурсов и экологии региона Максим Яковлев.