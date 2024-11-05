Доллар подорожал по итогам торгов во вторник

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Евро, доллар США и юань подорожали, российский рубль сдал позиции, следует из данных Белорусской валютно-фондовой биржи.
Больше других валют во вторник подрос китайский юань, он прибавил в цене 0,62%. Теперь на бирже за 10 единиц придется отдать 4,73 белорусских рубля. Доллар прибавил в стоимости 0,17%, один «Вашингтон» торгуется по 3,33 белорусских рубля.
Евро подорожал на 0,60%, для покупателя одна единица обойдется в 3,64 белорусских рубля. А российский рубль упал на 0,01%, сотню росрублей можно приобрести за 3,42 белорусских.
Что касается стоимости иностранной валюты в банках, то она выше.
Так, евро реализуют в среднем по 3,61 рубля, покупают — по 3,58. Доллар банки продают по 3,32 рубля за одну единицу, принимают — по 3,30. Сто российских рублей обменники реализуют по 3,41 белорусских, готовы приобрести — по 3,38.