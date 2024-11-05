Доллар подорожал по итогам торгов во вторник

Больше других валют во вторник подрос китайский юань, он прибавил в цене 0,62%. Теперь на бирже за 10 единиц придется отдать 4,73 белорусских рубля. Доллар прибавил в стоимости 0,17%, один «Вашингтон» торгуется по 3,33 белорусских рубля.