Уборку Новосибирска будут контролировать с помощью цифрового сервиса

В Новосибирске активно внедряются современные технологии для улучшения качества жизни горожан. По инициативе мэра Максима Кудрявцева разработан уникальный сервис визуализации данных по контролю содержания улично-дорожной сети. Эта инновационная система позволит повысить эффективность работы коммунальных служб и обеспечить более качественную уборку города.
Как отметил Максим Кудрявцев на аппаратном совещании, новый сервис представляет собой информационную систему, которая объединит все данные о процессах, связанных с уборкой города. Благодаря этой системе, можно будет в режиме реального времени отслеживать ключевые показатели содержания улично-дорожной сети в каждом районе Новосибирска.
Начальник департамента связи и информатизации мэрии Максим Русин рассказал, что сервис будет отображать более 40 различных показателей. Среди них — количество задействованной техники, ее техническое состояние, укомплектованность персонала, количество ДТП, использование противогололедных материалов и многое другое. Такая детализация позволит получить полную картину состояния улично-дорожной сети и оперативно реагировать на возникающие проблемы.
Для работы с новым сервисом департамент связи и информатизации уже провел обучение специалистов. В дальнейшем, по мере эксплуатации системы, будет накапливаться большой объем данных, что позволит создавать новые аналитические инструменты и более точно прогнозировать потребности города в уборке.
Кроме того, департамент связи и информатизации усовершенствовал информационную систему «Контроль за проведением земляных работ на территории города Новосибирска». Теперь пользователи могут получить оперативную информацию о всех разрытиях на территории города в режиме реального времени. Система автоматически отслеживает сроки проведения работ и формирует письма для подрядных организаций, информирующие об истечении сроков. Это позволит значительно ускорить процесс устранения аварий и повысить качество выполнения работ.
Развитие этих новых информационных систем является важным шагом в направлении создания «умного города». Благодаря им городские власти смогут принимать более взвешенные и эффективные управленческие решения. В этой связи, можно констатировать, что Новосибирск стремительно становится одним из лидеров в России по внедрению инновационных технологий в сфере городского управления.