Уборку Новосибирска будут контролировать с помощью цифрового сервиса

Кроме того, департамент связи и информатизации усовершенствовал информационную систему «Контроль за проведением земляных работ на территории города Новосибирска». Теперь пользователи могут получить оперативную информацию о всех разрытиях на территории города в режиме реального времени. Система автоматически отслеживает сроки проведения работ и формирует письма для подрядных организаций, информирующие об истечении сроков. Это позволит значительно ускорить процесс устранения аварий и повысить качество выполнения работ.