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В Заксобрании обсудили продажу акций Ирбитского молокозавода

Продажа акций может пополнить бюджет Свердловской области почти на 700 миллионов.
Источник: Комсомольская правда

В Законодательном собрании Свердловской области поддержали решение правительства региона о продаже государственного пакета акций Ирбитского молокозавода.

На профильном комитете в Заксобрания народные избранники отметили, что продажа 25% акций предприятия поможет повысить доходную часть бюджета Свердловской области, а также поспособствует развитию конкуренции в молочной отрасли и привлечет частного инвестора.

Окончательная стоимость пакета акций будет установлена в ходе конкурса. На данный момент эксперты оценивают пакет акций в 673,7 миллиона рублей.

Ранее депутаты Свердловской области признали устаревшим закон об обманутых дольщиках.