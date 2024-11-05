В Заксобрании обсудили продажу акций Ирбитского молокозавода

В Законодательном собрании Свердловской области поддержали решение правительства региона о продаже государственного пакета акций Ирбитского молокозавода.
На профильном комитете в Заксобрания народные избранники отметили, что продажа 25% акций предприятия поможет повысить доходную часть бюджета Свердловской области, а также поспособствует развитию конкуренции в молочной отрасли и привлечет частного инвестора.
Окончательная стоимость пакета акций будет установлена в ходе конкурса. На данный момент эксперты оценивают пакет акций в 673,7 миллиона рублей.
Ранее депутаты Свердловской области признали устаревшим закон об обманутых дольщиках.