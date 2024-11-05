В Казани предложили повысить тариф на содержание дворов

Управляющие компании со старшими по домам в районных администрациях Казани обсудили проблемы содержания дворов зимой. Главные из них — нехватка дворников и сложности с вывозом снега.
Одним из предложений по решению проблем стало повышение тарифа на содержание дворов. Предполагается, что таким образом получится улучшить условия труда и привлечь больше работников для качественной уборки. То, как может быть пересмотрен тариф, управляющие компании определят по согласованию с жителями на собраниях собственников.
Например, жильцы дома № 59 по улице Минской в 2023 году увеличили тариф на вывоз снега. Его подняли с 0,79 рубля до 1,03 рубля за «кубометр», сообщает пресс-служба мэрии Казани.