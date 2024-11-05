Таллахасси
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани предложили повысить тариф на содержание дворов

Главные проблемы — нехватка дворников и сложности с вывозом снега.

Источник: Комсомольская правда

Управляющие компании со старшими по домам в районных администрациях Казани обсудили проблемы содержания дворов зимой. Главные из них — нехватка дворников и сложности с вывозом снега.

Одним из предложений по решению проблем стало повышение тарифа на содержание дворов. Предполагается, что таким образом получится улучшить условия труда и привлечь больше работников для качественной уборки. То, как может быть пересмотрен тариф, управляющие компании определят по согласованию с жителями на собраниях собственников.

Например, жильцы дома № 59 по улице Минской в 2023 году увеличили тариф на вывоз снега. Его подняли с 0,79 рубля до 1,03 рубля за «кубометр», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

ЖКХ