В Казани предложили повысить тариф на содержание дворов

Одним из предложений по решению проблем стало повышение тарифа на содержание дворов. Предполагается, что таким образом получится улучшить условия труда и привлечь больше работников для качественной уборки. То, как может быть пересмотрен тариф, управляющие компании определят по согласованию с жителями на собраниях собственников.