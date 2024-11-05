В центре Екатеринбурга построят три многоуровневые парковки

Мэрия внесла такие изменения для снижения нагрузки на транспортную систему около ледовой арены. Планируется, что парковка на полосах движения проезжих частей по обеим сторонам будет запрещена для улучшения пропускной способности магистральных улиц.
Проект предусматривает ликвидацию стоянок у цирка, мультимедийного парка «Россия — Моя история», а также около бизнес-центров SAMMIT и NEBO. Вместо них появятся многоуровневые парковки между цирком и «Россия — Моя история» на 312 машино-мест, около SAMMIT (800 мест) и NEBO (168 мест).
УралПолитRu отмечает, что на территории ледовой арены также планируется оборудовать 256 парковочных мест. Стадия общественных обсуждений продлится до 26 ноября.