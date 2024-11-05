В центре Екатеринбурга построят три многоуровневые парковки

Проект предусматривает ликвидацию стоянок у цирка, мультимедийного парка «Россия — Моя история», а также около бизнес-центров SAMMIT и NEBO. Вместо них появятся многоуровневые парковки между цирком и «Россия — Моя история» на 312 машино-мест, около SAMMIT (800 мест) и NEBO (168 мест).



УралПолитRu отмечает, что на территории ледовой арены также планируется оборудовать 256 парковочных мест. Стадия общественных обсуждений продлится до 26 ноября.