Таллахасси
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Екатеринбурга построят три многоуровневые парковки

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 ноября, УралПолит.Ru. Мэрия Екатеринбурга представила проект межевания территории у ледовой арены УГМК, включающий в себя строительство трех многоуровневых парковок на 1,3 тысячи мест. Застройку вынесли на общественные обсуждения на сайте городской администрации.

Мэрия внесла такие изменения для снижения нагрузки на транспортную систему около ледовой арены. Планируется, что парковка на полосах движения проезжих частей по обеим сторонам будет запрещена для улучшения пропускной способности магистральных улиц.

Проект предусматривает ликвидацию стоянок у цирка, мультимедийного парка «Россия — Моя история», а также около бизнес-центров SAMMIT и NEBO. Вместо них появятся многоуровневые парковки между цирком и «Россия — Моя история» на 312 машино-мест, около SAMMIT (800 мест) и NEBO (168 мест).

УралПолитRu отмечает, что на территории ледовой арены также планируется оборудовать 256 парковочных мест. Стадия общественных обсуждений продлится до 26 ноября.