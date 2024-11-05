Власти Новосибирска поставили развитие Хилокского жилмассива на контроль

На аппаратном совещании в мэрии Новосибирска обсудили развитие территорий города, прилегающих к ООО ТЦ «Хилокский». В обсуждении коснулись тем субботников, сноса самовольных построек, пресечения нелегальной торговли, а также проведения мероприятий для юных новосибирцев и их родителей.
— За последние несколько месяцев на улице Хилокской проведены 52 рейдовых мероприятия. В ходе рейдов было составлено 48 протоколов, изъято около 1,6 тонны сельхозпродукции, 1,5 тысячи единиц товаров широкого потребления, а также 9 транспортных средств, с которых производилась незаконная торговля, — сообщил заместитель мэра города Новосибирска Максим Останин.
Также на совещании отметили, что за обозначенный период выявлено 40 нестационарных объектов. 24 из них владельцы демонтировали добровольно. Градоначальник Максим Кудрявцев подчеркнул, что мероприятия по развитию территории необходимо продолжать.