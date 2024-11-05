Власти Новосибирска поставили развитие Хилокского жилмассива на контроль

На аппаратном совещании в мэрии Новосибирска обсудили развитие территорий города, прилегающих к ООО ТЦ «Хилокский». В обсуждении коснулись тем субботников, сноса самовольных построек, пресечения нелегальной торговли, а также проведения мероприятий для юных новосибирцев и их родителей.