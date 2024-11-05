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Власти НСО продлят налоговые льготы для Почты России до конца 2025 года

Высвободившиеся средства должны быть направлены на возобновление работы отделений в сёлах.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Власти Новосибирской области намерено продлить налоговые льготы для Почты России на 2025 год. Соответствующий проект закона был поддержан на заседании правительства региона во вторник, 5 ноября.

Как сообщается, в текущем году благодаря мерам налоговой поддержки со стороны областных властей удалось возобновить работу 27 почтовых офисов.

«Это даже больше, чем планировали изначально. Мера поддержки сработала эффективно, поэтому принято решение о её продлении», — сообщил на заседании министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Напомним, по соглашению между правительством региона и Почтой России, компания освобождается от имущественного и транспортного налогов, а высвободившиеся деньги должна направлять на возобновление почтовых отделений в сёлах Новосибирской области, сохранение уровня оплаты труда и численности работников офисов.

Как сообщали BFM-Новосибирск в пресс-службе Почты России в августе 2024-го, укомплектованность штата почтовых отделений в регионе по состоянию на конец лета составляла 84%. Кроме того, в компании озвучили уровень зарплат в офисах почты в районах области. Так, доход начальника отделения составлял от 45 тыс. рублей, оператора связи — от 30 тыс., почтальона — от 26 тыс. рублей.

«Законопроект будет внесён на рассмотрение в Законодательное собрание Новосибирской области в установленном порядке», — добавили в пресс-службе правительства региона.