Власти НСО продлят налоговые льготы для Почты России до конца 2025 года

Власти Новосибирской области намерено продлить налоговые льготы для Почты России на 2025 год. Соответствующий проект закона был поддержан на заседании правительства региона во вторник, 5 ноября.
Как сообщается, в текущем году благодаря мерам налоговой поддержки со стороны областных властей удалось возобновить работу 27 почтовых офисов.
«Это даже больше, чем планировали изначально. Мера поддержки сработала эффективно, поэтому принято решение о её продлении», — сообщил на заседании министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.
Напомним, по соглашению между правительством региона и Почтой России, компания освобождается от имущественного и транспортного налогов, а высвободившиеся деньги должна направлять на возобновление почтовых отделений в сёлах Новосибирской области, сохранение уровня оплаты труда и численности работников офисов.
Как сообщали BFM-Новосибирск в пресс-службе Почты России в августе 2024-го, укомплектованность штата почтовых отделений в регионе по состоянию на конец лета составляла 84%. Кроме того, в компании озвучили уровень зарплат в офисах почты в районах области. Так, доход начальника отделения составлял от 45 тыс. рублей, оператора связи — от 30 тыс., почтальона — от 26 тыс. рублей.
«Законопроект будет внесён на рассмотрение в Законодательное собрание Новосибирской области в установленном порядке», — добавили в пресс-службе правительства региона.