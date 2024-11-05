Власти НСО продлят налоговые льготы для Почты России до конца 2025 года

Как сообщали BFM-Новосибирск в пресс-службе Почты России в августе 2024-го, укомплектованность штата почтовых отделений в регионе по состоянию на конец лета составляла 84%. Кроме того, в компании озвучили уровень зарплат в офисах почты в районах области. Так, доход начальника отделения составлял от 45 тыс. рублей, оператора связи — от 30 тыс., почтальона — от 26 тыс. рублей.