Губернатор пообещал создать 13,5 тыс. новых рабочих мест в Волгоградской области

Сегодня на предприятиях Волгоградской области трудятся и получают зарплату более 190 тысяч человек. Индустриальный сектор приносит в бюджет области более 40%, если считать все его доходы. И за последние 10 лет в промышленном секторе реализовано 155 инвестпроектов, в него инвестировано более 381 миллиарда, озвучил цифры во время своего доклада глава региона.