Губернатор пообещал создать 13,5 тыс. новых рабочих мест в Волгоградской области

В Волгоградской области к 2036 году создадут 13,5 тысячи новых рабочих мест. В индустриальном комплексе в ближайшие 10 лет реализуют около 40 проектов на 1 триллион рублей. Такие планы озвучил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на стратегической сессии по развитию промышленности, которая прошла 5 ноября в администрации региона.
Сегодня на предприятиях Волгоградской области трудятся и получают зарплату более 190 тысяч человек. Индустриальный сектор приносит в бюджет области более 40%, если считать все его доходы. И за последние 10 лет в промышленном секторе реализовано 155 инвестпроектов, в него инвестировано более 381 миллиарда, озвучил цифры во время своего доклада глава региона.
— Проведенная работа является основой, базой для решения все более сложных задач развития промышленности, обеспечения технологического суверенитета нашей страны, реализации в Волгоградской области индустриально-промышленных проектов нового уровня — современных, прорывных, инновационных, импортозамещающих и импортооопережающих, — заявил Бочаров.
В ближайшие годы власти поставили перед промышленным блоком задачи повышать производительность труда, формировать промышленные кластеры, улучшать взаимодействие и крупными корпорациями, расширять кадровую базу, внедрять передовые технологии и участвовать в опытных разработках и научных исследованиях.