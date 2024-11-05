Более 200 000 рублей: омичам назвали самые высокооплачиваемые рабочие профессии

«Пассажирские перевозки и доставка грузов остаются одними из самых востребованных у работодателей сфер. Рост этой отрасли в числе прочего обусловлен развитием маркетплейсов, сервисов такси и доставки. При этом по многим направлениям кандидатов не хватает — так, например, работодатели говорят о серьезном дефиците водителей категории E. В этих условиях компании готовы предлагать более привлекательные условия труда для соискателей, повышая зарплатные предложения и предлагая различные бонусы в виде оплаты топлива, гибкого графика или бесплатного переобучения», — отметил Артем Егоренков, директор категории «Такси, транспорт и логистика» Авито Работы.