Более 200 000 рублей: омичам назвали самые высокооплачиваемые рабочие профессии

Самой высокооплачиваемой рабочей профессией октября стал водитель-дальнобойщик. Об этом порталу Om1.ru рассказали эксперты Авито Работы, которые изучили средние зарплатные предложения для рабочих специалистов.
В октябре 2024 года дальнобойщикам предлагали в среднем около 205 415 рублей (+51% за год) в месяц за полный рабочий день. На втором месте по размеру зарплаты идёт фасадчик. Средний уровень предлагаемых зарплат для новых сотрудников этой специальности в октябре достиг 191 387 рублей в месяц (+136% за год).
На третьем месте — штукатур. Такому специалисту в среднем предлагают 63 220 рублей в месяц при условии полной занятости. Средние зарплатные предложения для соискателей на эту специальность выросли на 135%.
«Пассажирские перевозки и доставка грузов остаются одними из самых востребованных у работодателей сфер. Рост этой отрасли в числе прочего обусловлен развитием маркетплейсов, сервисов такси и доставки. При этом по многим направлениям кандидатов не хватает — так, например, работодатели говорят о серьезном дефиците водителей категории E. В этих условиях компании готовы предлагать более привлекательные условия труда для соискателей, повышая зарплатные предложения и предлагая различные бонусы в виде оплаты топлива, гибкого графика или бесплатного переобучения», — отметил Артем Егоренков, директор категории «Такси, транспорт и логистика» Авито Работы.