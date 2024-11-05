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Прямые рейсы в Ингушетию хотят запустить в Екатеринбурге

В 2025 году планируется ввести прямые рейсы из Екатеринбурга в Ингушетию. Об этом заявил полномочный представитель Ингушетии в Уральском федеральном округе Куреш Аушев.

В частности, речь идет о рейсах в столицу республики Магас. Куреш Аушев в беседе с «Областной газетой» сообщил, что в настоящее время он собирает информацию у авиакомпаний о туристическом потоке между Екатеринбургом и Ингушетией. Эти данные помогут определить потенциальный интерес жителей региона к прямым рейсам. После получения информации Аушев планирует обратиться к руководству Республики Ингушетия и Свердловской области, чтобы обсудить реализацию маршрута в ближайшем будущем.

По словам спикера, прямой рейс может привлечь больше туристов в республику, так как она предлагает как экотуризм, так и активные виды отдыха: пешие походы и горные лыжи. Кроме того, Ингушетия может стать отправной точкой для путешествий в соседние регионы, такие как Грузия, Северная Осетия и даже другие части Кавказа.