Прямые рейсы в Ингушетию хотят запустить в Екатеринбурге

По словам спикера, прямой рейс может привлечь больше туристов в республику, так как она предлагает как экотуризм, так и активные виды отдыха: пешие походы и горные лыжи. Кроме того, Ингушетия может стать отправной точкой для путешествий в соседние регионы, такие как Грузия, Северная Осетия и даже другие части Кавказа.