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На юге Екатеринбурга возведут Ледовую арену и ЖК с детсадом

В Южном микрорайоне Екатеринбурга построят Ледовую арену и новые дома с детским садом на 225 ребят.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в микрорайоне Южном планируется построить Ледовую арену и детский сад на 225 мест. Соответствующий проект планировки и межевания территории утвердил глава города Алексей Орлов.

— Документ предполагает комплексное освоение территории в границах улиц Кубанской и Славной. Более 7 гектаров пространства будут отданы под возведение ледовой арены. Кроме того, проект включает создание детсада на 225 мест, — сообщили в пресс-службе администрации города.

Также на участке построят жилой квартал, в котором смогут поселиться около 3,7 тысяч жителей. Площадь новых домов составит больше 121 тысячи квадратных метров. На территории обустроят парковки, дороги и проезды, а также другую инфраструктуру. Как отметили в администрации, участок в рамках проекта планируется освоить до 2038 года.

строительство