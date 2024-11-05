На юге Екатеринбурга возведут Ледовую арену и ЖК с детсадом

Также на участке построят жилой квартал, в котором смогут поселиться около 3,7 тысяч жителей. Площадь новых домов составит больше 121 тысячи квадратных метров. На территории обустроят парковки, дороги и проезды, а также другую инфраструктуру. Как отметили в администрации, участок в рамках проекта планируется освоить до 2038 года.