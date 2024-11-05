Премьер Головченко сказал о запуске союзного роуминга Беларуси и России с 1 марта 2025 года

Так, белорусский премьер заявил, что тарифы на звонки и интернет-трафик в роуминге в Беларуси и России станут комфортными с 1 марта 2025 года. Головченко пояснил, что для этого подготовят проект решения Высшего государственного совета Союзного государства, который предусмотрит установление сниженных межоператорских тарифов. Таким образом, с 1 марта белорусские и российские абоненты будут обеспечиваться услугами связи по тарифам, которые будут сопоставимы с тарифами в так называемой домашней сети в объеме не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 5 гигабайт передачи данных ежемесячно.