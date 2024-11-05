Премьер Головченко сказал о запуске союзного роуминга Беларуси и России с 1 марта 2025 года

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал, когда заработает союзный роуминг в Беларуси и России, передает БелТА.
Так, белорусский премьер заявил, что тарифы на звонки и интернет-трафик в роуминге в Беларуси и России станут комфортными с 1 марта 2025 года. Головченко пояснил, что для этого подготовят проект решения Высшего государственного совета Союзного государства, который предусмотрит установление сниженных межоператорских тарифов. Таким образом, с 1 марта белорусские и российские абоненты будут обеспечиваться услугами связи по тарифам, которые будут сопоставимы с тарифами в так называемой домашней сети в объеме не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 5 гигабайт передачи данных ежемесячно.
Головченко уверен, что такие меры позволят белорусам и россиянам на территории Союзного государства комфортно пользоваться большим объемом голосовых услуг, а также впервые — значительным объемом передачи данных.
— Хочу подчеркнуть, что и технически, и экономически это не такое простое решение, но таково было поручение глав государств, и оно выполнено, — отметил Головченко.
В свою очередь, глава правительства России Михаил Мишустин, отметил, что ранее в Союзном государстве стали бесплатными входящие вызовы в роуминге. А более комфортные тарифы с 1 марта 2025-го станут следующим шагом.
— Тарифы должны быть сопоставимы с теми, которые сейчас действуют для домашней сети, и люди смогут еще сократить свои расходы. Ну и, что самое важное, чаще и недорого общаться между собой, — прокомментировал Мишустин.
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