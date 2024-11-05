В Севастополе приватизируют винзавод

Такое решение Развожаев объяснил новым федеральным законом, который начнет действовать с 2025 года и предусматривает запрет на производство виноматериала на арендованных объектах. В этом случае регион лишится не только рабочих мест, но и налоговых поступлений в бюджет. Кроме того, приватизация поможет переоборудовать предприятие за счет негосударственных инвестиций, что актуально с учетом высокого износа основных средств и емкостей, необходимости обновления старых виноградников и полной модернизации питомника саженцев.