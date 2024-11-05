В Севастополе приватизируют винзавод

«Сегодня на заседании правительства приняли распоряжение о дополнении перечня имущества, планируемого к приватизации в этом году. Речь идет о комплексе объектов движимого и недвижимого имущества, который уже находится в аренде общества с ограниченной ответственностью “Качинский+” на 36 лет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Такое решение Развожаев объяснил новым федеральным законом, который начнет действовать с 2025 года и предусматривает запрет на производство виноматериала на арендованных объектах. В этом случае регион лишится не только рабочих мест, но и налоговых поступлений в бюджет. Кроме того, приватизация поможет переоборудовать предприятие за счет негосударственных инвестиций, что актуально с учетом высокого износа основных средств и емкостей, необходимости обновления старых виноградников и полной модернизации питомника саженцев.
«Необходимый размер инвестиций в винзавод для увеличения мощности предприятия с 7,5 тысяч тонн до 15 тыс. тонн переработки винограда — почти 900 млн руб. Планируется посадка новых виноградников в краткосрочном периоде на площади порядка 1,5 тыс. гектаров, на что потребуется порядка 3 млрд руб», — уточнил губернатор.
«Самое ценное — земля под виноградниками — остается в собственности города, и мы продолжим сдавать землю в аренду, как и сейчас».
Предполагается также, что город получит от продажи единоразово около 800 млн рублей, четыре миллиарда инвестиций за три года, двукратное увеличение налоговых поступлений к 2027 году и новые рабочие места, в том числе на время модернизации объекта. Вопрос о приватизации объекта будет рассмотрят на очередной сессии. В случае положительного решения пройдет открытый аукцион.
Закон «О приватизации государственного имущества города Севастополя» был принят местными властями в 2022 году. Закон призван увеличить долю частной собственности в экономике, обеспечить открытость и публичность приватизационных сделок, гарантировать равный доступ всем категориям потенциальных инвесторов и оптимизировать структуру городской госсобственности, обеспечив доходы в бюджет.