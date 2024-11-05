Токсиколог Кутушов предупредил о токсичности дешевых незамерзаек для автомобилей

Он легко преодолевает барьеры организма, попадая через дыхательные пути. Часто бывает, что продукцию с содержанием метанола позиционируют как нетоксичную, но при этом в ее составе содержатся опасные вещества: красители, которые в большинстве случаев синтетические и токсичны, ароматизаторы (содержат аллергены и могут вызывать раздражение дыхательных путей), противопенные добавки — вещества, которые также содержат токсичные элементы.