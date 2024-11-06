Более 300 столичных предпринимателей рассказали о своем деле с помощью медиапроекта МБМ

С помощью медиапроекта «Малый бизнес — большие истории» московские бизнесмены, получившие поддержку в МБМ, могут рассказать о своих товарах и услугах широкой аудитории и найти новых клиентов или партнеров, поделиться опытом и дать полезные советы новичкам в бизнесе. Предприниматели участвуют в ТВ-съемках и подкастах МБМ. Их истории успеха тиражируют федеральные и региональные СМИ, также они опубликованы на медиаресурсах учреждения.
Среди героев проекта больше всего бизнесменов из сферы производства (27% от общего количества участников, чьи истории опубликованы на странице проекта на портале МБМ). Кроме этого, 21% историй успеха, опубликованных на странице проекта, составляют кейсы предпринимателей из сферы услуг, 15% — представителей креативных индустрий.
Артем Воробьев — один из героев проекта «Малый бизнес — большие истории». О предпринимателе и его салоне красоты в Зеленограде в 2024 году рассказали на страницах крупного делового издания, а телеканал «Москва 24» выпустил сюжет с участием Артема. Это помогло повысить лояльность постоянных клиентов и привлечь новых.
«После публикаций в СМИ на стрижку стали приходить люди, которые и раньше знали о салоне, но не пользовались его услугами. Также в первую неделю после выхода статьи у нас в социальных сетях добавилось больше 100 новых подписчиков, а районные порталы перепечатали материал. Такого ощутимого результата не приносила даже таргетированная реклама», — поделился Артем Воробьев.
Бизнес-леди Дарья Березенцева, которая руководит двумя филиалами актерской школы для детей и подростков «Талантино», прошла обучающий интенсив МБМ для женщин-предпринимательниц с детьми «Мамы в бизнесе» осенью 2023 года и стала героиней проекта «Малый бизнес — большие истории». Телеканалы «Москва 24» и «Россия 24» снимали сюжеты о Дарье и её бизнесе. После того, как предпринимательница появилась на телеэкране, в соцсетях школы выросли охваты. «О нас вспомнили клиенты, которые когда-то давно приходили к нам: они оставляли комментарии, ставили реакции. Дополнительно мы сделали репосты сюжетов в социальных сетях. В результате охваты выросли почти в семь раз. Публикации в СМИ привлекли внимание, повысили узнаваемость и лояльность клиентов», — рассказала Дарья Березенцева.
Участие в медиапроекте «Малый бизнес — большие истории» бесплатное, доступно по предварительной заявке на портале МБМ.
Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, помогает людям открывать и развивать свое дело в столице. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать о финансовых и нефинансовых мерах государственной поддержки.
Для предпринимателей проводят бесплатные обучающие и деловые мероприятия: форумы, семинары, тренинги, конференции, которые помогают повысить профессиональные компетенции и найти единомышленников.
Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса и более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в Москве также можно на сайте МБМ: mbm.mos.ru и по телефону:
Реклама ГБУ «Малый бизнес Москвы», ИНН 7703766666
erid: 2VtzquqtBkY