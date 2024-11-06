Более 300 столичных предпринимателей рассказали о своем деле с помощью медиапроекта МБМ

Бизнес-леди Дарья Березенцева, которая руководит двумя филиалами актерской школы для детей и подростков «Талантино», прошла обучающий интенсив МБМ для женщин-предпринимательниц с детьми «Мамы в бизнесе» осенью 2023 года и стала героиней проекта «Малый бизнес — большие истории». Телеканалы «Москва 24» и «Россия 24» снимали сюжеты о Дарье и её бизнесе. После того, как предпринимательница появилась на телеэкране, в соцсетях школы выросли охваты. «О нас вспомнили клиенты, которые когда-то давно приходили к нам: они оставляли комментарии, ставили реакции. Дополнительно мы сделали репосты сюжетов в социальных сетях. В результате охваты выросли почти в семь раз. Публикации в СМИ привлекли внимание, повысили узнаваемость и лояльность клиентов», — рассказала Дарья Березенцева.